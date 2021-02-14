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وزير الخارجية الإثيوبي يبدأ غدًا زيارة إلى تركيا

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وزير الخارجية الإثيوبي يبدأ غدًا زيارة إلى تركيا وزير الخارجية الإثيوبي يبدأ غدًا زيارة إلى تركيا

مصراوي Masrawy

12:27 م الأحد 14 فبراير 2021

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأحد، أن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين سيبدأ غدا الاثنين زيارة لتركيا تستمر يومين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان للوزارة أنه سيتم خلال المحادثات بحث العلاقات الثنائية، كما سيتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

ولفتت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى الـ 125 لأول اتصالات دبلوماسية بين تركيا وإثيوبيا.

وأضافت الوزارة أن حفلا للافتتاح الرسمي للمبنى الجديد للسفارة الإثيوبية في العاصمة التركية أنقرة، سيُقام بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ووفقا لموقع الوزارة، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإثيوبيا عام 1896 بتبادل للوفود في عهد السلطان عبد الحميد الثاني والإمبراطور منليك الثاني.

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