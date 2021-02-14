أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال

روتانا للصوتيات والمرئيات تختار"ديجيتال ميديا سرفيسيز - " احدى شركات " مجموعة الشويري" ممثلا اعلانيا حصريا لها

Print
روتانا للصوتيات والمرئيات تختار"ديجيتال ميديا سرفيسيز - السعودية" احدى شركات " مجموعة الشويري" ممثلا اعلانيا حصريا لها روتانا للصوتيات والمرئيات تختار"ديجيتال ميديا سرفيسيز - " احدى شركات " مجموعة الشويري" ممثلا اعلانيا حصريا لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة،  وقعت "روتانا للصوتيات والمرئيات" هرم شركات الانتاج في المملكة العربية والعالم العربي، اتفاقية شراكة مع "ديجيتال ميديا سرفيسيز - السعودية " احدى شركات " مجموعة الشويري"، تصبح بموجبها الاخيرة الممثّل الإعلاني الحصري لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" و ل "روتانا اف.ام" في منطقة الشرق الاوسط و تركيا.

 و يشمل هذا التمثيل محتوى اذاعة "روتانا اف.ام" كما الخدمات الانتاجية ل "روتانا للصوتيات والمرئيات" ، والحفلات التي تقيمها، والكليبات التي يتم تصويرها، وتطبيق Fannbox.

وستعزز الاتفاقية التي تم ابرامها بين الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، والسيد بيار الشويري رئيس مجلس إدارة "ديجيتال ميديا سرفيسيز - السعودية " ، على مكانة "روتانا للصوتيات والمرئيات" باعتبارها هرم شركات الانتاج الرائدة في العالم العربي، والتي تركز على إنتاج وتطوير وتوزيع المحتوى الفني والموسيقي للشركة، وتأكيد المكانة التي تتمتع بها اذاعة روتانا اف.ام" التي تعد واحدة من ابرز الإذاعات وأكثرها انتشارا والتي تواكب بإحترافية الجديد في عالم الموسيقى والأغنية الخليجية والعربية.

وعن الاتفاقية، يقول الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات: في ظل التوسعات والتجديدات التي تقوم بها  "روتانا" مواكبة للمتغيرات الراهنة في سوق صناعة الترفيه بشكل عام والترفيه بشكل خاص، والتي يوليها صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس الادارة، كل اهتمام واشراف ومتابعة, نحن اليوم سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الحصرية مع شركة "الشويري غروب" والتي ستعزز من عروضنا وخدماتنا الفنية والترفيهية في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

من جانبه، علق بيار الشويري، رئيس مجلس ادارة "ديجيتال ميديا سرفيسيز - السعودية" نفخر بهذا التعاون مع "روتانا"  للصوتيات والمرئيات، ولدينا آمال كبيرة لهذه الاتفاقية . نحن على يقين بأن هذا الاتفاق المشترك سينعكس ايجابا على السوق الاعلاني في استثمار المحتوى والانتاج الفني المميز والحصري والفريد الذي تقدمه روتانا للصوتيات والمرئيات  بمختلف خدماتها وفروعها واذاعتها "روتانا اف.ام"، وسنكون يدا بيد لبناء جسر من العلاقة الاعلانية الترفيهية الموسيقية الذي يستفيد منه المعلنين والمستمعين والجمهور على حد سواء.

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

شبكة عيون الإخبارية