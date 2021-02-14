أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ارتكبوا 27 حادثا.. الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية

Print
ارتكبوا 27 حادثا.. الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 27 حادثا.. الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية

مصراوي Masrawy

12:27 م الأحد 14 فبراير 2021

كتب - سامح غيث:

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 27 حادث متنوع.

و في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبطت الحملات 271 قضية مخدرات، بإجمالي 290 متهم.

كما ضبطت الحملات29 متهمًا؛ لممارستهم أعمال البلطجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية