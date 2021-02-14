ارتكبوا 27 حادثا.. الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية

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مصراوي Masrawy

كتب - سامح غيث:

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 27 حادث متنوع.

و في مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبطت الحملات 271 قضية مخدرات، بإجمالي 290 متهم.

كما ضبطت الحملات29 متهمًا؛ لممارستهم أعمال البلطجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.