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اليابان تُقر لقاح فايز المُضاد لفيروس كورونا

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اليابان تُقر لقاح فايز المُضاد لفيروس كورونا اليابان تُقر لقاح فايز المُضاد لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

12:10 م الأحد 14 فبراير 2021

طوكيو- (د ب ا):

وافقت اليابان، الأحد، على استخدام لقاح فايزر ضد ، مما يمهد الطريق أمام بدء تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال أيام.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن موافقة وزارة الصحة على استخدام اللقاح تعد خطوة كبيرة تجاه جهود السيطرة على الفيروس.

ويأتي هذا النبأ في الوقت الذي تتراجع فيه شعبية رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بسبب تعامله مع هذه الأزمة الصحية، وقبل أقل من ستة أشهر على بدء دورة الألعاب الأولمبية.

وقد حصلت اليابان على شحنة من 400 ألف جرعة من مصنع فايزر في بلجيكا أمس الأول الجمعة، وهو نفس اليوم الذي خلصت فيه لجنة تابعة لوزارة الصحة إلى أنه لا توجد مشكلة في الموافقة على استخدام للقاح لمن يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر. وسوف يتم تقديم اللقاح على هيئة جرعتين تفصلهما ثلاثة أسابيع.

وسوف يتم أولا تطعيم نحو 20 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية ، الذين وافقوا على المشاركة في دراسة لرصد الآثار الجانبية المحتملة ومدى تكرارها. ومن المتوقع بدء عملية التطعيم الأربعاء المقبل في منشآه طبية في طوكيو.

وسوف يبدأ 3.7 مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد ذلك في الحصول على اللقاح في مارس المقبل، وبعد ذلك 36 مليون مواطن ممن يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر ابتداء من أبريل المقبل.

ويشار إلى أن اليابان عقدت اتفاقات مع شركتي استرازينيكا وموديرنا للحصول على جرعات لقاحات كافية من أجل تطعيم 126 مليون مواطن.

وكان استطلاع للرأي أجرته كيودو هذا الشهر قد أوضح أن شعبية مجلس الوزراء بلغت 38.8%، مقارنة بـ 66.4% عندما تولى سوجا منصبه في سبتمبر الماضي.

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