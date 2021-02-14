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أبرزها 8 طن أسماك فاسدة.. شرطة تضبط 1274 قضية متنوعة

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أبرزها 8 طن أسماك فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1274 قضية متنوعة أبرزها 8 طن أسماك فاسدة.. شرطة تضبط 1274 قضية متنوعة

مصراوي Masrawy

11:54 ص الأحد 14 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1274 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، بحوزته (4,27 طن "أسماك ماكريل – سجق" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبطت الحملات (مالكي 4 مصانع لإنتاج الأسماك المدخنة "بدون ترخيص") بمحافظة بالغربية، بحوزتهم (4,23 طن أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية – طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية ويشكل خطراً على الصحة العامة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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