28مارس ..الفصل في دعوى غلق "تيك توك" لتعمده نشر الفسق والفساد

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مصراوي Masrawy

كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، والتي يطالب فيها بالحكم بغلق مواقع الـ"التيك توك" ، للحكم بجلسة 28مارس المقبل.

وقال المحامي سمير صبري في دعواه، إن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون وكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية انتشرت كمنصات خادشة للحياء وللآداب العامة، وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر هذه المواقع، حيث باتت تطبيقات التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ "التيك توك"، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعين أكثر.

وأضاف أن تطبيق التيك توك يعتمد على صناعة الفيديوهات الشخصية لمستخدميه، ولم يتم تناوله في سياق هادف، بل شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين.

وطالب صبري، الحكم بإغلاق هذه المواقع وقدم المستندات المؤيدة لدعواه.