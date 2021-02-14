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ضبط 6056 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

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ضبط 6056 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد ضبط 6056 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

11:47 ص الأحد 14 فبراير 2021

كتب - سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6056 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2279 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 266 مخالفة السير بدون تراخيص، 32 مخالفة موقف عشوائي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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