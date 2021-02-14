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طهران: باقون في سوريا طالما ترغب والشعب السوريان بذلك

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طهران: باقون في سوريا طالما ترغب الحكومة والشعب السوريان بذلك طهران: باقون في سوريا طالما ترغب والشعب السوريان بذلك

مصراوي Masrawy

11:45 ص الأحد 14 فبراير 2021

وكالات:

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "وجود إيران في سوريا، هو وجود استشاري، وسيستمر طالما ترغب والشعب السوريان بذلك".

وتعليقا على الضربات الإسرائيلية المتكررة لنقاط تابعة لإيران و"حزب الله"، قال أصغر حاجي، إن "طبيعة الكيان الصهيوني منذ نشأته طبيعية عدائية وقمعية في المنطقة، وهذا كان سلوكهم ضد الشعب الفلسطيني وضد الدول المجاورة"، مضيفا أنه "في الوقت الذي تحارب فيه الحكومة السورية الإرهابي، تساعد إسرائيل الإرهابيين".

وأكد أن "هدف وجودنا في سوريا هو مكافحة داعش والكيانات الإرهابية، لكن إذا أراد الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء سيواجه برد حاسم يندمه على تصرفاته هذه".

وفي شأن خروج إيران من سوريا، قال الدبلوماسي الإيراني، "إيران لم تتسلم أي رسالة لخروج قواتها من سوريا، نحن متواجدون بطلب من الحكومة السورية، ووجودنا استشاري عسكري، سوف يستمر طوال الفترة التي يرغب فيها الشعب والحكومة السورية".

وشدد أصغر حاجي، على أن "الذين عليهم مغادرة سوريا هم من جاؤوا بصورة غير شرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من عليهم ترك الأراضي السورية"، مؤكدا أن "المناطق السورية لا بد أن تكون تحت السيادة السورية والحكومة السورية التي تتبنى استتباب الأمن فيها".

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