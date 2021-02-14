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اليابان: تسرب مياه ملوثة من محطة فوكوشيما النووية نتيجة للزلزال

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اليابان: تسرب مياه ملوثة من محطة فوكوشيما النووية نتيجة للزلزال اليابان: تسرب مياه ملوثة من محطة فوكوشيما النووية نتيجة للزلزال

مصراوي Masrawy

11:41 ص الأحد 14 فبراير 2021

وكالات:

ذكرت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان، أن كمية محدودة من المياه تسربت من برك تخزين الوقود النووي المستهلك في عدد من المفاعلات نتيجة زلزال قوي ضرب البلاد أمس السبت.

وقالت شركة طوكيو للكهرباء اليوم الأحد إن التسرب وقع في المفاعلين الخامس والسادس لمحطة "فوكوشيما –1" والمفاعل الأول في محطة "فوكوشيما -2".

وأكدت الشركة أن كمية المياه كانت قليلة، وأن الحادث لم يتسبب في تغيير خطير في مستويات الإشعاع حول المحطة، كما أنه لا يشكل خطرا على سلامة المنشآت النووية في البلاد.

في غضون ذلك، شهدت مقاطعة فوكوشيما اليوم الأحد هزة ارتدادية قوية بلغت قوتها 5,2 درجة بمقياس ريختر، وكان مركزها على عمق 50 كم تحت الأرض.

ولم ترد معلومات على الفور عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء هذه الهزة، فيما ألغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التحذير من تسونامي الذي أصدرته فور الهزة الجديدة.

وحسب أحدث تقارير، فإنه إصيب أكثر من 120 شخصا، وتوقفت حركة القطارات في مناطق واسعة بشمال شرق اليابان اليوم الأحد، بعد هزة بلغت قوتها 7,3 درجة ضربت أمس السبت المنطقة نفسها التي ضربها زلزال فوكوشيما المدمر قبل نحو عشر سنوات.

وأدى زلزال السبت إلى تصدع الجدران وتحطم النوافذ، كما تسبب في حدوث انهيار أرضي في فوكوشيما التي تعد أقرب المناطق لمركز الزلزال.

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