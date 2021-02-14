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تكشف حقيقة صرف معاش دائم للعمالة غير المنتظمة

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الحكومة تكشف حقيقة صرف معاش دائم للعمالة غير المنتظمة تكشف حقيقة صرف معاش دائم للعمالة غير المنتظمة

مصراوي Masrawy

11:57 ص الأحد 14 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت بعض جروبات تطبيق "واتس آب" رابطاً جديداً لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً، غير صحيح.

ووفق بيان، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً، مُوضحةً أن مبلغ الـ 500 جنيه الذي يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة .

وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وفي سياق متصل، تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى الآن؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الإرسال على الموقع الرسمي للوزارة (manpower.gov.eg).​

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