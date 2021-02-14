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للطيران : تسيير 6 رحلات لإعادة المصريين من .. اليوم

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مصر للطيران : تسيير 6 رحلات لإعادة المصريين من السعودية.. اليوم للطيران : تسيير 6 رحلات لإعادة المصريين من .. اليوم

مصراوي Masrawy

11:44 ص الأحد 14 فبراير 2021

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة للطيران اليوم الأحد، 6 رحلات استثنائية من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات لإعادة المصريين من هناك، بعد قرار السلطات السعودية بتعليق حركة الطيران القادمة من 20 دولة مختلفة منهم مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن شركة مصر للطيران، تسير 3 رحلات جوية متجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، تحمل أرقام « MS2671، و MS2663، و MS2661، ورحلة برقم MS2677 متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ورحلتين برقم MS2681، و MS2683 متجهة إلى مدينة الدمام لعودة المصريين العالقين هناك .

وكانت الشركة أعلنت أن رحلات العودة من المملكة العربية السعودية مستمرة؛ لإعادة المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى مصر، وطالبت ركابها بضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أي خط محمول، أو 090070000 من أي خط أرضي، أو الموقع الإلكتروني egyptair.com، أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.

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