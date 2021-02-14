"الزراعة": 17 مليون جنيه تمويلًا جديدًا لتطوير 15 مركز تجميع ألبان

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل وإقراض 17 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزًا لتجميع الألبان في 6 محافظات.

ويصبح بذلك إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله 134 مليون جنيه؛ يستفيد منها 74 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

وصرح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، في بيان له اليوم الأحد، بأن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقًا للمواصفات القياسية، لتواكب المعايير الدولية، يؤدي إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، ويعمل على فتح آفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج؛ مما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.

وأكد الصياد أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية، والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

ومن ناحيته، قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يتم التنسيق بين وزارتَي الزراعة والإنتاج الحربي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أصحاب مراكز تجميع الألبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقًا للمواصفات القياسية، ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الإلكتروني مع القطاع على رقمَي الواتس آب (01558626681- 01558626682).

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد وافق على إنشاء عشرة مراكز جديدة لتجميع الألبان تابعة للوزارة في المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان، والتي تفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان؛ حتى تكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص، وقد تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%..