تراجع ملحوظ للحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة من الاستقرار على أغلب الأنحاء لا تزال مستمرة حتى غدا الاثنين، وتكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية حتى الآن والتى تتراوح بين 20 و21 درجة، بينما يكون الطقس شديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وأكد شاهين، أنه تم رصد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من يوم الثلاثاء، ولمدة 3 أيام، ومن سمات هذه الفترة من عدم الاستقرار وتراجع الحرارة بشكل ملحوظ يتراوح بين 3 و6 درجات.

وتابع: "يوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بالبرودة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق خاصة شمال وجنوب الصعيد".

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه حتى الآن من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 17- 9، السواحل الشمالية 17- 11، جنوب سيناء 21 -15، شمال الصعيد 18 - 9، جنوب الصعيد 20 -11.