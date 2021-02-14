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أمير الجوف يتسلّم التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة ويطلع على النتائج

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نوّه بما تضمن من أعمال ومنجزات وأكّد أهمية "المراقبة" في مساعدة المسؤول

أمير الجوف يتسلّم التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة ويطلع على النتائج

تسلّم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، التقرير السنوي القطاعي للديوان العام للمحاسبة عن منطقة الجوف، واطلع على أبرز نتائج تقويم الأداء والمقترحات بشأن أداء بعض الأنشطة الخدمية لعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة.

جاء ذلك، خلال استقبال الأمير بمكتبه، اليوم، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة خالد بن عبدالواحد المطلق.

وأكّد أمير المنطقة، أهمية دور ديوان المحاسبة في مساعدة المسؤول على مراقبة حسن أداء العمل، منوّهاً بما تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات.

أمير الجوف يتسلّم التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة ويطلع على النتائج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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