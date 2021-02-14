"الرشود": "السجون" تقوم بجهود استثنائية في مواجهة فيروس "كورونا"

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تكثيف الجولات الميدانية والرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية

إنفاذاً لتوجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ بتكثيف الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، للتأكد من توافر الإجراءات الاحترازية المعتمدة من السلطات المختصة في ظل جائحة كورونا، قامت "دوائر الرقابة" بجولات متفرقة في مختلف مناطق المملكة، ووقفت على جودة التدابير الاحترازية وسلامة الإجراءات المتخذة من "إدارات السجون ودور التوقيف" في مواجهة فيروس كورونا التي أسهمت -بتوفيق الله- في حماية السجناء والموقوفين من هذه الجائحة.

وقال وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الشيخ فهد بن محمد الرشود؛ إن مديرية السجون تقوم بدورها على أكمل وجه، مشيداً بالجهود الوقائية التي تبذلها في هذا الجانب.

ووجه الرشود، أعضاء الرقابة بالمتابعة والتنسيق المستمرين مع مديري السجون ودور التوقيف حيال وجود أي ملاحظات والرفع عنها فوراً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب