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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون لائحة الشيوخ

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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون لائحة الشيوخ بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون لائحة الشيوخ

مصراوي Masrawy

11:29 ص الأحد 14 فبراير 2021

كتب - نشأت علي:

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، لمناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن مجموعة من التشريعات.

وتشهد الجلسة العامة اليوم مناقشة 5 تقارير للجان النوعية على النحو التالي:

1- تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود»، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021.

2- تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

3- تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان السيد وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج في شأن الإعلام.

4- تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

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