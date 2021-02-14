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"المسند": كتلة هوائية قارسة البرودة تقترب من المملكة.. وتصل العاصمة الخميس

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ذروتها بنهاية الأسبوع والعطلات وهبوط كبير في درجات الحرارة ببعض المناطق

توقّع مؤسّس ورئيس لجنة "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتوغل كتلة هوائية قارسة البرودة من مساء يوم الثلاثاء على أقصى الشمال السعودي، على أن تستمر في التوغل جنوباً حتى تبلغ العاصمة الرياض ليلة الخميس وذروتها تقع أيام الخميس، الجمعة والسبت.

وأضاف المسند؛ في تغريدات متتابعة على حسابه بتويتر، أن حالة عدم الاستقرار القادمة قد تسبّب سقوط بعض الثلوج الخفيفة صباح يومَي الأربعاء والخميس شمالي منطقة #تبوك وجنوبيها.

وتابع، في شمال خط الثلج الدائم متوقع أن ينخفض لمستويات 1000م، خاصة فوق جبال #اللوز ليوم الأربعاء، بينما الآن يبلغ ارتفاعه 3800م.

ولفت المسند؛ إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ستهبط فوق قمم جبال اللوز في شمال غرب تبوك إلى نحو 22 درجة تحت الصفر، بينما درجة الحرارة العادية 10 درجات تحت الصفر، مساء الأربعاء، ودرجة الحرارة العظمى (الظهر) تحت الصفر بدرجة واحدة، ويتزامن هذا مع توقع سقوط ندف الثلوج الخفيفة.

حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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