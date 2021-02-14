أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سر جديد عن أصل تفشي فيروس "كورونا" بمنبع الوباء.. أقفاص الخفافيش

Print
سر جديد عن أصل تفشي فيروس "كورونا" بمنبع الوباء.. أقفاص الخفافيش سر جديد عن أصل تفشي فيروس "كورونا" بمنبع الوباء.. أقفاص الخفافيش
براءة اختراع قبل أشهر من ظهور أول إصابة بالعالم تخالف سيناريوهات الصحة العالمية

سر جديد عن أصل تفشي فيروس

ضمن محاولات اكتشاف الأصل وراء ظهور وباء كورونا وانتشاره عالمياً، وفي مفاجأة جديدة عن الفيروس وأصوله، كشفت معلومات أخيراً عن حصول مختبر ووهان على براءة اختراع لأقفاص تحمل الخفافيش الحية إلى الاختبار قبل أشهر فقط من بدء انتشار الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، إن التسرب من المعهد كان "غير مرجح بدرجة كبيرة''، لكنها أعطت بعض المصداقية للنظريات التي تشير إلى أن الفيروس ربما دخل الصين عن طريق اللحوم المجمّدة، وتؤكّد هذه الرواية الصينية.

وبحسب موقع "صدى البلد" المصري، يُزعم أن معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) قدّم براءات اختراع لأنظمة "أقفاص تربية الخفافيش" وأنظمة "التربية الاصطناعية '' قبل أقل من 12 شهراً من ظهور لأول مرة في ديسمبر 2019، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وخضعت WIV للتدقيق الدولي حيث كان معروفاً أنها كانت تجري تجارب على فيروسات الخفافيش، وتقع على بُعد أميال فقط من نقطة الصفر في كوفيد.

وتؤكّد بعض المعلومات أن معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) قدم طلباً في يونيو 2018 للحصول على براءة اختراع "أقفاص تربية الخفافيش" والتي ستكون "قادرة على النمو الصحي والتكاثر في ظل ظروف اصطناعية".

وبحسب ما ورد تمّ منح براءة الاختراع في يناير 2019 - قبل 11 شهراً من إعلان بكين ظهور الحالات الأولى للفيروس في المدينة على بُعد أميال قليلة من المعهد.

ويثير الكشف الجديد عن أقفاص الخفافيش مزيداً من الأسئلة حول العمل الذي كان يقوم به العلماء الصينيون، بقيادة الدكتور شي جينجلي؛ المعروف باسم باتومان، في الأشهر التي سبقت الوباء.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد في إيطاليا

رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد في إيطاليا

شبكة عيون الإخبارية