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صرف وغاز وطرق وتأهيل منازل.. مصدر يكشف الخدمات التي توفرها مبادرة تطوير الريف

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صرف وغاز وطرق وتأهيل منازل.. مصدر يكشف الخدمات التي توفرها مبادرة تطوير الريف صرف وغاز وطرق وتأهيل منازل.. مصدر يكشف الخدمات التي توفرها مبادرة تطوير الريف

مصراوي Masrawy

10:59 ص الأحد 14 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن مشروع تطوير قرى الريف المصري يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح في يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن المبادرة تستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير نحو ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.

وأوضح أن المشروع يهدف لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات المرافق والبنية الأساسية ومنها (الطرق النقل - الصرف الصحي - مياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعي - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية).

ويهدف أيضا إلى خلق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل عبر (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية).

وأشار المصدر، إلى أن الخدمات تشمل أيضا توفير سكن كريم للمواطنين المحتاجين وذلك من خلال حصر هذه المنازل على مستوى الجمهورية وإعادة تأهيلها وتطويرها.

وأوضح أن المرحلة الأولى للمبادرة تبدأ بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في ٥١ مركزًا على مستوى ٢٠ محافظة ويشتملون على ١٤٤٣ قرية بالإضافة إلى ما يزيد عن ١١٠٠ عزبة وتابع، بإجمالي استثمارات تبلغ ١٥٠ مليار جنيه.

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