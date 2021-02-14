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بشعار "الحب أقوى من الخوف".. أنصار نافالني يدعون لاحتجاج بالمصابيح

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بشعار "الحب أقوى من الخوف".. أنصار نافالني يدعون لاحتجاج بالمصابيح بشعار "الحب أقوى من الخوف".. أنصار نافالني يدعون لاحتجاج بالمصابيح

مصراوي Masrawy

10:43 ص الأحد 14 فبراير 2021

موسكو- (د ب ا):

بعد مظاهرات حاشدة شهدت احتجاز 11 ألف شخص، يعتزم أنصار المعارض الروسي المحتجز أليكسي نافالني تنظيم شكل جديد من الاحتجاج اليوم الأحد.

وطٌلب من المواطنين في جميع أنحاء بالوقوف أمام منازلهم لمدة 15 دقيقة مساء اليوم الذي يتزامن مع عيد الحب، وحمل مصابيح يدوية للاعراب عن تضامنهم مع نافالني.

وقال المنظمون الذين دعوا لهذا الاحتجاج إن هذا العمل يحمل شعار"الحب أقوى من الخوف" للرد على "الموجة غير المسبوقة من العنف والقمع" التي شنتها قوات الأمن في المسيرات السابقة.

وتهدف هذه المبادرة اللامركزية والسلمية لجعل اتخاذ الشرطة لأي إجراء ضد المشاركين أمرا صعبا. وكان الكرملين قد أعلن أنه ليس لديه نية في القيام " بلعبة قط وفار"، ولكنه سوف يحاكم الانتهاكات للقانون.

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد قال إنه يرى أن المظاهرات تمثل محاولة من جانب خصوم موسكو لاستغلال السخط بين المواطنين.

وقد حُكم على نافالني منذ أسبوعين بتنفيذ حكم السجن لعدة أعوام ، قضت بها محكمة في وقت سابق.

ومن وجهة نظر القاضي، فقد انتهك شروط الافراج عنه بكفالة أثناء تعافيه في ألمانيا من محاولة تسميمه.

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