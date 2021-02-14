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حريق شقة رجل أعمال في العياط.. والمعاينة: تسرب غاز

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حريق شقة رجل أعمال في العياط.. والمعاينة: تسرب غاز حريق شقة رجل أعمال في العياط.. والمعاينة: تسرب غاز

مصراوي Masrawy

10:32 ص الأحد 14 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في شقة بعقار ملك رجل أعمال مركز العياط، جنوب المحافظة، صباح الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية العطف التابعة لمركز العياط.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع إطفاء الجنوب.

وتبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الرابع بعقار على مساحة فدان ونصف الفدان، ملك رجل أعمال يدعى محمود حمزة رشاد، ما أسفر عن تفحم محتويات الصالة والمطبخ.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة تسرب غاز، وأمكن محاصرة ألسنة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى باقي الوحدات.

وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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