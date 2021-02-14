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عمان تبدأ تطعيم الجرعة الثانية من لقاح فايز المُضاد لكورونا

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عمان تبدأ تطعيم الجرعة الثانية من لقاح فايز المُضاد لكورونا عمان تبدأ تطعيم الجرعة الثانية من لقاح فايز المُضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

10:25 ص الأحد 14 فبراير 2021

مسقط - (د ب أ):

بدأت وزارة الصحة العمانية، الأحد، التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح "فايزر – بيونتيك" في محافظات السلطنة للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من الفئات المُستهدفة في المرحلة الأولى من الحملة الوطنية

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن الدفعة الثانية من لقاح فايزر - بيونتيك/ المُضاد لفيروس كورونا المستجد وصلت عبر مطار مسقط الدولي الليلة الماضية وتضمنت ١٧ ألفًا و٥٥٠ جرعة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع اللقاح فور وصوله إلى مراكز محدّدة مُسبقًاعلى مستوى محافظات السلطنة.

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