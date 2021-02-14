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تخفيضات تصل لـ30%.. وزير يكشف موعد انطلاق معارض أهلا رمضان

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تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين يكشف موعد انطلاق معارض أهلا رمضان تخفيضات تصل لـ30%.. وزير يكشف موعد انطلاق معارض أهلا رمضان

مصراوي Masrawy

10:02 ص الأحد 14 فبراير 2021

مصراوي

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، أن هذا العام سيشهد انتشارا كثيفا لمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تتفاوت من 25:30%.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الغرف التجارية والموردين والمنتجين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية.

وطالب المصيلحي الموردين بضرورة ضخ سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين، مشيرا إلى أنه من المخطط بدء تلك المعارض في مطلع شهر أبريل، على أن يكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة 10 أيام.

وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ستراعي نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة، لافتا إلى أن منافذ "جمعيتي" التي يصل عددها إلى 6000 منفذ ستشارك في معارض أهلا رمضان هذا العام، مؤكداً أن المعارض تشمل كل أنواع السلع، والسلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.

وأكد وجود تنسيق كبير مع المحافظين من أجل توفير الأماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، إضافة إلى نشرها بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين.

وكشف المصيلحي خلال لقائه بالموردين أن السلاسل التجارية ستشارك أيضاً هذا العام في معارض أهلاً رمضان كالعام السابق بتخفيضات كبيرة للسلع وعروض على مستلزمات الشهر المبارك.

وشدد المصيلحي على ضرورة التزام كافة المشاركين من سلاسل تجارية أو شوادر بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار .

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