من مصر | مبادرة حياة كريمة.. من أجل حياة أفضل لكل المصريين

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة
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الجمعة 19 فبراير 2021 05:05 صباحاً
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم
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الجمعة 19 فبراير 2021 04:31 صباحاً
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة
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الجمعة 19 فبراير 2021 04:14 صباحاً
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية
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الجمعة 19 فبراير 2021 03:57 صباحاً
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا
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الجمعة 19 فبراير 2021 03:57 صباحاً
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم
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الجمعة 19 فبراير 2021 03:40 صباحاً
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا
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الجمعة 19 فبراير 2021 03:23 صباحاً
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها
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الجمعة 19 فبراير 2021 03:06 صباحاً
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي
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الجمعة 19 فبراير 2021 02:59 صباحاً
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي
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الجمعة 19 فبراير 2021 02:07 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | مبادرة حياة كريمة.. من أجل حياة أفضل لكل المصريين
مصر
CBC Egypt
الأحد 14 فبراير 2021 10:05 صباحاً
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