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اليوم.. وزير الأوقاف يكرم قافلة الأئمة والواعظات بعد عودتها من السودان

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اليوم.. وزير الأوقاف يكرم قافلة الأئمة والواعظات بعد عودتها من السودان اليوم.. وزير الأوقاف يكرم قافلة الأئمة والواعظات بعد عودتها من السودان

مصراوي Masrawy

09:47 ص الأحد 14 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

يكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، قافلة الأوقاف الدعوية التي سافرت السودان، وذلك للجهد الفائق والصورة المشرفة التي ظهر عليها أعضاء القافلة طوال فترة عملهم بالسودان الشقيق على مدار 12 يومًا، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

ووصلت القافلة إلى القاهرة مساء الخميس الماضي، والتي ضمت القافلة كل من: الدكتور أشرف فهمي محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ.

ويتم عقد اجتماع لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الواحدة ظهرًا، بمقر الأكاديمية استعدادًا لمؤتمر حوار الأديان والثقافات الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (13 – 14) مارس.

وأشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بمشاركة عدداً من واعظات وزارة الأوقاف ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين والسودان، والتي ضمت وفد مشترك من الأئمة، والدعاة والداعيات من البلدين، جابوا عدة ولايات سودانية، وأقاموا عددا من الفاعليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع الرجال والسيدات فى تلك الولايات.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر الى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إتاحة الفرصة للداعيات المصريات للمشاركة فى القافلة الدعوية.

وأعربت عن بالغ سعادتها بهذه المشاركة المتميزة والأولى من نوعها لخمسة من واعظات وزارة الأوقاف المصرية ضمن القافلة الدعوية والتي جابت عددا من الولايات السودانية، مشيدة بدور واعظات الأوقاف المصرية ومشاركتهن الفاعلة في نشر الفكر الوسطي المستنير بين السيدات.

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