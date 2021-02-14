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"تعليم النماص" يحصد جائزة التميز على مستوى الخليج العربي

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"تعليم النماص" يحصد جائزة التميز على مستوى الخليج العربي "تعليم النماص" يحصد جائزة التميز على مستوى الخليج العربي
"الغامدي" أكد حرص الإدارة على دعم المبدعين والمجتهدين في المجتمع التعليمي

حققت ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم النماص، جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على مستوى الخليج العربي في "فئة المدرسة المتميزة".

وقد زار مدير تعليم النماص "عمر بن هجاد الغامدي"، ثانوية الملك عبدالعزيز التي حصدت الفوز في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة في دورتها الثالثة والعشرين على مستوى دول الخليج العربي، وكانت ضمن 10 ملفات على مستوى المملكة.

وهنأ "الغامدي" المدرسة بالإنجاز؛ مؤكدًا حرص الإدارة على دعم المبدعين والمجتهدين في المجتمع التعليمي، وهو ما يسهم في تجويد العمل وخلق المنافسة الشريفة بين الفئات المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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