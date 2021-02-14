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بدء معارض أهلا رمضان أول أبرايل بتخفيضات تصل ٣٠ %

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بدء معارض أهلا رمضان أول أبرايل بتخفيضات تصل ٣٠ % بدء معارض أهلا رمضان أول أبرايل بتخفيضات تصل ٣٠ %

مصراوي Masrawy

09:19 ص الأحد 14 فبراير 2021

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية أن هذا العام سوف يشهد انتشار كثيف لمعارض اهلا رمضان بتخفيضات تتفاوت من 25: 30%، جاء ذلك خلال اجتماعه مع اعضاء الغرف التجارية والموردين والمنتجين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك غرفة الصناعات الغذائية، وطالب المصيلحي المورددين بضرورة ضخ سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.

وأشار المصيلحي الى أنه من المخطط بدأ تلك المعارض في مطلع شهر ابريل على أن يكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة ١٠ أيام، وأضاف إلى أن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية سوف تراعي نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.

مشيراً إلى أن منافذ جمعيتي التي يصل عددها الى 6000 منفذ سوف تشارك في معارض اهلا رمضان هذا العام، مؤكداً أن المعارض سوف تشمل كل انواع السلع والسلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.

المصيلحي أكد على وجود تنسيق كبير مع السادة المحافظين من أجل توفير الاماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، إضافة إلى نشرها بالاماكن الأكثر تكدساً بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين.

وكشف المصيلحي خلال لقائه بالموردين إلى أن السلاسل التجارية سوف تشارك أيضاً هذا العام في معارض اهلاً رمضان كالعام السابق بتخفيضات كبيرة للسلع وبعروض على مستلزمات الشهر المبارك.

وشدد المصيلحي على ضرورة إلتزام كافة المشاركين من سلاسل تجارية أو شوادر بالاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار .

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