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قتل زوجته وحماته وطفليه ثم انتحر.. سلاح أبيض

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قتل زوجته وحماته وطفليه ثم انتحر.. سلاح أبيض قتل زوجته وحماته وطفليه ثم انتحر.. سلاح أبيض
الشرطة: لا مؤشر على "مشاركة آخرين" في الجريمة

قتل زوجته وحماته وطفليه ثم انتحر.. سلاح أبيض

قتل ألماني يبلغ 41 عامًا، أربعة من أفراد عائلته بينهم زوجته وطفلاه، قبل أن ينتحر في مدينة راديفورمفالد في شمال غرب ألمانيا، على ما أعلنته الشرطة المحلية.

وكانت فِرَق الإغاثة قد استُدعيت مساء الجمعة؛ بسبب حريق داخل منزل في المدينة الواقعة في ولاية شمال الراين- فستفاليا.

وعثروا في الداخل على جثة الرجل وزوجته البالغة 37 عامًا وطفليهما البالغين أربع سنوات وسنة واحدة، إضافة إلى والدة الزوجة البالغة 77 عامًا.

وقالت الشرطة المحلية في بيان: "بعد فحوص أولية للطب الشرعي وتقصيات أخرى، تفترض النيابة العامة والشرطة أن الأب ارتكب الجريمة" بالسلاح الأبيض، قبل أن ينتحر.

ولفتت الشرطة إلى عدم وجود مؤشر إلى "مشاركة آخرين" في الجريمة التي حصلت "على الأرجح بسبب الانفصال" الذي يعمل على إتمامه الزوجان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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