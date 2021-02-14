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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 108.5 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 108.5 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 108.5 مليون

مصراوي Masrawy

08:26 ص الأحد 14 فبراير 2021

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 108.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 108 ملايين و 521 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 60.8 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و 393 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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