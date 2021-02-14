أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وظائف جديدة ورفع المستوى العلاجي.. اعتماد التشغيل الذاتي لمستشفى النماص

Print
وظائف جديدة ورفع المستوى العلاجي.. اعتماد التشغيل الذاتي لمستشفى النماص وظائف جديدة ورفع المستوى العلاجي.. اعتماد التشغيل الذاتي لمستشفى النماص
"الزامل": اجتماعات تُعقد خلال أيام لبدء التطبيق وتحديد احتياجات القوى العاملة

وظائف جديدة ورفع المستوى العلاجي.. اعتماد التشغيل الذاتي لمستشفى النماص

تمّت الموافقة على اعتماد برنامج التشغيل الذاتي بمستشفى النماص العام؛ حيث يُسهم البرنامج في رفع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة لأهالي المحافظة وزيادة عدد القوى العاملة في جميع التخصصات الطبية والخدمات المساندة واستحداث وظائف جديدة.

ويعد هذا الأمر استكمالاً للنجاحات المتواصلة التي أثبتها البرنامج في استقطاب الكفاءات المميزة في التخصصات الدقيقة والنادرة وانعكاس ذلك على جودة الخدمات التي تقدم للمرضى تحت شعار "المريض أولاً".

وقال عبدالله الزامل مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى النماص العام، إنه سيعقد خلال الأيام المقبلة عديداً من الاجتماعات وورش العمل لوضع آلية لبدء تطبيق البرنامج وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة التي سترى النور قريباً بإذن الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

موقع مختص يكشف: السعودية تتفوق على تركيا وإيران في هذا السلاح

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

لا يتم الدخول لمركز لقاح "كورونا" بالطائف إلا بتوفر موعد مسبق و"توكلنا"

شبكة عيون الإخبارية