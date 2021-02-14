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الديمقراطيون كانوا يأملون في الإدانة لتحميله مسؤولية حصار وقتلى

قال الرئيس الأميركي جو بايدن؛ إن 57 عضواً في مجلس الشيوخ صوّتوا لإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب؛ بما في ذلك سبعة أعضاء جمهوريين.

وأشار بايدن؛ في بيان له، إلى أنه رغم عدم إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد الذي وصفه بـ "المميت على الديمقراطية الأميركية"، فإن حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة، مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل؛ يعتقدون أن دونالد ترامب؛ كان مذنباً بارتكابه تقصيراً مشيناً في أداء واجبه، ومسؤولاً عملياً وأخلاقياً عن إثارة العنف الذي اندلع في مبنى الكونغرس.

وأوضح الرئيس الأميركي، أن هذا الفصل الذي وصفه بـ"الحزين" من تاريخ البلاد، يؤشر إلى أن "الديمقراطية هشة"، وأنه يجب دائماً الدفاع عنها، مشدداً على أنه لا مكان للعنف والتطرف في الولايات المتحدة.

وبرّأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب؛ السبت، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهراً بعدما رفض الجمهوريون إدانته بشأن دوره في الهجوم الدامي الذي شنّه أنصاره على مبنى الكونغرس.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب؛ بتهمة التحريض على التمرد، وذلك في ختام محاكمة استمرت 5 أيام في المبنى نفسه الذي اقتحمه مؤيدو ترامب في السادس من يناير بعد وقت قصير من حضورهم تجمعاً ألقى فيه ترامب خطاباً.

وجاءت هذه الخطوة لاختتام المحاكمة بعد أن أوقف الديمقراطيون والجمهوريون تمديداً محتملاً في الإجراءات يتعلق بتفاصيل الدليل الخاص بمكالمة هاتفية بين ترامب؛ وأحد كبار الجمهوريين خلال حصار مبنى الكابيتول.

وجادل فريق الدفاع عن ترامب؛ بأن المحاكمة ما كان يجب أن تعقد من الأساس؛ لأن ترامب ترك السلطة، كما أن خطابه وسط أنصاره محمي بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي، حسبما ذكرت "رويترز".

وكان الديمقراطيون يأملون في الإدانة لتحميله مسؤولية حصار أوقع 5 قتلى، بينهم شرطي، وتهيئة المسرح لاقتراع يحرمه من تقلد منصب عام مرة أخرى.

وقالوا إن السماح لترامب بتقلد منصب عام مجدداً سيجعله لا يتردّد في تشجيع العنف السياسي مرة أخرى.

وأنقذ الجمهوريون ترامب؛ من العزل من قبل في الخامس من فبراير العام الماضي خلال محاكمته السابقة عندما صوّت لإدانته وعزله من منصبه عضو جمهوري واحد بمجلس الشيوخ هو ميت رومني.

جديرٌ بالذكر أن ترامب أصبح ثالث رئيس أميركي يخضع للمساءلة بمجلس النواب، وهو إجراء شبيه بالاتهام الجنائي، كما أنه أول رئيس يواجه المساءلة مرتين، وأول رئيس يمثل للمحاكمة بمجلس الشيوخ بعد تركه المنصب.جو بايدن