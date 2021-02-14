أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بريطانيا: "كوفيد-19" يمكن أن يصبح مرضاً قابلاً للعلاج بنهاية العام

Print
بريطانيا: "كوفيد-19" يمكن أن يصبح مرضاً قابلاً للعلاج بنهاية العام بريطانيا: "كوفيد-19" يمكن أن يصبح مرضاً قابلاً للعلاج بنهاية العام
جامعة أوكسفورد تختبر فعالية لقاح أسترا زينيكا على الأطفال والمراهقين

بريطانيا:

أعلنت بريطانيا، أمس، أن اللقاحات والعلاجات الأفضل يمكن أن تجعل «كوفيد-19» مرضاً يمكن «العيش معه مثل الإنفلونزا» بحلول نهاية العام، في حين كشفت جامعة أوكسفورد عن إجراء دراسة سريرية جديدة لاختبار فعالية لقاح أسترا زينيكا المضاد لـ «كورونا» بالنسبة للأطفال والمراهقين.

وفي التفاصيل، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك؛ في حوار مع صحيفة «ديلي تليغراف»، إن اللقاحات والعلاجات الأفضل يمكن أن تجعل «كوفيد-19» مرضاً يمكن «العيش معه مثلما نفعل مع الإنفلونزا» بحلول نهاية العام.

وأضاف الوزير، أنه يأمل في أن تتمكّن بريطانيا بحلول نهاية العام من التعايش مع مثلما حدث مع الإنفلونزا.. وتابع «أتمنى أن يصبح (كوفيد-19) مرضاً له علاج بحلول نهاية العام».

وذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» في تقريرها الذي أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن ستعلن أنه سيتم تمرير الأدوية الجديدة بسرعة من خلال نظام العلاج السريري البريطاني.

وقال خبير الأوبئة بجامعة إمبريال كوليدغ، نيل فيرجوسون؛ إن رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ يعتزم إعادة فتح المدارس في مارس، فيما تشير تقارير إلى أنه يمكن أن يلي ذلك المتاجر غير الأساسية وأماكن الطعام الخارجية والحانات في أبريل المقبل.. ويمكن أن تكون التجمعات لما يصل إلى ستة أشخاص أمراً ممكناً بحلول مايو.

من جهتها، أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية إجراء دراسة سريرية جديدة لاختبار فعالية لقاح أسترا زينيكا المضاد لـ «كورونا» بالنسبة للأطفال والمراهقين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاح طوّرته شركة أسترا زينيكا البريطانية السويدية، بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.. وأوضحت الجامعة أنها ستجري هذه الدراسة على 300 متطوع تراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً.بريطانيا فيروس كورنا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد في إيطاليا

رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد في إيطاليا

شبكة عيون الإخبارية