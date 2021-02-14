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إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز الـ108.34 ملايين.. ووفياته مليونان و490471

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إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز الـ108.34 ملايين.. ووفياته مليونان و490471 إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز الـ108.34 ملايين.. ووفياته مليونان و490471
"رويترز": سجلت الحالات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشافه

إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز الـ108.34 ملايين.. ووفياته مليونان و490471

أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز"، أن ما يربو على 108.34 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و490471 حالة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر إصابة.

الدول والمناطق إجمالي الوفيات وعدد الإصابات:

الولايات المتحدة 481258 27561561

الهند 155550 10892746

البرازيل 237489 9765455

185123 4057698

بريطانيا 116287 4013799

فرنسا 81448 3427386

إسبانيا 64747 3056035

إيطاليا 93045 2697296

تركيا 27284 2572190

ألمانيا 64349 2322814

وأشارت الوكالة إلى أنها تعتمد في إحصائها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل بلد على حدة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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