بريطانيا: "كوفيد-19" يمكن أن يصبح مرضاً قابلاً للعلاج بنهاية العام

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جامعة أوكسفورد تختبر فعالية لقاح أسترا زينيكا على الأطفال والمراهقين

أعلنت بريطانيا، أمس، أن اللقاحات والعلاجات الأفضل يمكن أن تجعل «كوفيد-19» مرضاً يمكن «العيش معه مثل الإنفلونزا» بحلول نهاية العام، في حين كشفت جامعة أوكسفورد عن إجراء دراسة سريرية جديدة لاختبار فعالية لقاح أسترا زينيكا المضاد لـ «كورونا» بالنسبة للأطفال والمراهقين.

وفي التفاصيل، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك؛ في حوار مع صحيفة «ديلي تليغراف»، إن اللقاحات والعلاجات الأفضل يمكن أن تجعل «كوفيد-19» مرضاً يمكن «العيش معه مثلما نفعل مع الإنفلونزا» بحلول نهاية العام.

وأضاف الوزير، أنه يأمل في أن تتمكّن بريطانيا بحلول نهاية العام من التعايش مع فيروس كورونا مثلما حدث مع الإنفلونزا.. وتابع «أتمنى أن يصبح (كوفيد-19) مرضاً له علاج بحلول نهاية العام».

وذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» في تقريرها الذي أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الحكومة ستعلن أنه سيتم تمرير الأدوية الجديدة بسرعة من خلال نظام العلاج السريري البريطاني.

وقال خبير الأوبئة بجامعة إمبريال كوليدغ، نيل فيرجوسون؛ إن رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ يعتزم إعادة فتح المدارس في مارس، فيما تشير تقارير إلى أنه يمكن أن يلي ذلك المتاجر غير الأساسية وأماكن الطعام الخارجية والحانات في أبريل المقبل.. ويمكن أن تكون التجمعات لما يصل إلى ستة أشخاص أمراً ممكناً بحلول مايو.

من جهتها، أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية إجراء دراسة سريرية جديدة لاختبار فعالية لقاح أسترا زينيكا المضاد لـ «كورونا» بالنسبة للأطفال والمراهقين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاح طوّرته شركة أسترا زينيكا البريطانية السويدية، بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.. وأوضحت الجامعة أنها ستجري هذه الدراسة على 300 متطوع تراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً.بريطانيا فيروس كورنا الجديد