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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 102.004 إصابات جديدة و3.589 وفاة

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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 102.004 إصابات جديدة و3.589 وفاة كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 102.004 إصابات جديدة و3.589 وفاة
1043 ضحية إضافية بالبرازيل و600 إصابة بمصر و326 حالة بكوريا الجنوبية

كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 102.004 إصابات جديدة و3.589 وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 102.004 إصابات مؤكدة و3.589 حالة وفاة نتيجة المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 27.229.862 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 473.699 حالة وفاة.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت، تسجيل 44299 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 1043 حالة وفاة أخرى.

وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة؛ في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 238532 حالة.

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و36 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 173202 حالة، من ضمنهم 134638 حالة تم شفاؤها، و9935 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم إصابة 326 شخصًا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 83 ألفًا و525 حالة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بوفاة ثماني حالات إضافية بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 1522.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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