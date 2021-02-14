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اليابان.. زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب مقاطعة فوكوشيما وانقطاع الكهرباء عن مليون منزل

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اليابان.. زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب مقاطعة فوكوشيما وانقطاع الكهرباء عن مليون منزل اليابان.. زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب مقاطعة فوكوشيما وانقطاع الكهرباء عن مليون منزل
إصابة 100 شخص.. لم ترد أنباءٌ عن وقوع أضرار لمنشآت الطاقة النووية

اليابان.. زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب مقاطعة فوكوشيما وانقطاع الكهرباء عن مليون منزل

أُصيب أكثر من 100 شخص في اليابان بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، وضرب مقاطعة فوكوشيما أمس، حيث شعر سكان العاصمة طوكيو على بُعد أكثر من 200 كيلو متر بقوة الزلزال، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء يوشيهيد سوجا اليوم.

وأفادت محطة تلفزيونية تابعة لهيئة الإذاعة اليابانية، بأن ما لا يقل عن 96 شخصاً أُصيبوا في محافظتَي فوكوشيما ومياجي وفي منطقة كانتو التي تضم طوكيو.

ولم يتم تسجيل أيّ نشاطٍ غير عادي في محطة الطاقة الكهربائية، كما لم ترد أنباءٌ عن وقوع أضرارٍ لمنشآتٍ أخرى للطاقة النووية والمغلقة حالياً في المنطقة.

وأوضحت الأنباء أن مليون أسرة فقدت الكهرباء، مؤقتاً، بسبب الهزات، بما في ذلك مئات الآلاف في منطقة طوكيو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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