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فصل حزين.. بايدن يعلق على تبرئة

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فصل حزين.. بايدن يعلق على تبرئة ترامب فصل حزين.. بايدن يعلق على تبرئة

مصراوي Masrawy

06:34 ص الأحد 14 فبراير 2021

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن 57 عضوا في مجلس الشيوخ صوتوا لإدانة الرئيس السابق دونالد ، بما في ذلك سبعة أعضاء جمهوريين.

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبرئة دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرض بـ "المميت على الديمقراطية".
وأضاف بايدن في بيان له: "حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يعتقدون أن دونالد ترامب كان مذنبا بارتكابه تقصيرا مشينا في أداء واجبه، ومسؤولا عمليا وأخلاقيا عن إثارة العنف الذي اندلع في مبنى الكونجرس.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الفصل الذي وصفه بـ"الحزين" من تاريخ البلاد، يؤشر إلى أن "الديمقراطية هشة"، وأنه يجب دائما الدفاع عنها، مشددا على أنه لا مكان للعنف والتطرف في الولايات المتحدة.

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب، السبت، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرا بعدما رفض الجمهوريون إدانته بشأن دوره في الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس.

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