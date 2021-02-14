أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة -
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم -
اليوم.. انتشار معدات الصرف تحسبًا لسقوط أمطار بالقاهرة -
اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية -
اليوم.. الكنيسة الإنجيلية تتناقش قرارات جديدة بشأن كورونا -
تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم -
اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 32 مسجدًا جديدًا -
11 حالة تمنح الكهرباء حق رفع العداد.. تعرف عليها -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​برلماني: الدولة مصرة على التصدي للبطالة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

Print
​برلماني: الدولة مصرة على التصدي للبطالة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ​برلماني: الدولة مصرة على التصدي للبطالة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأحد 14 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب علي نور عضو مجلس النواب، إن هناك إصرارًا كبيرًا من جانب الدولة على التصدي للبطالة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في مختلف المجالات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن هذه الإجراءات تعتبر حل سريع ومباشر لمساعدة الشباب والراغبين في العمل.

وأشار نور خلال تصريحات له اليوم، إلى أن نحو مليون فرصة عمل تم توفيرها عبر برنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية، ومن خلال تمويل نحو 164 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر.

وقال عضو مجلس النواب، إن "مشروعك" يعمل في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%، مضيفًا أن هدفه الرئيسي، تحقيق التنمية المجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع ، لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وشدد نور، أن الدولة لم تتأخر في فتح مجالات وفرص عمل كثيرة، وفي شتى مناحي الاقتصاد طيلة السنوات الماضية، وهو ما كان له انعكاس مباشر على تراجع معدلات البطالة وانخفاض مستويات الفقر وفق مؤشرات دولية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية