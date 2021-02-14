أحداث الأسبوع: التحذير من ممارسات إيران وتطوير البيئة التشريعية وإطلاق "كورال بلوم"

★ ★ ★ ★ ★

تحذير من كتلة قطبية وقلق من "كورونا"

حفلت أخبار الأسبوع الماضي بأخبار محلية عدة، حرصت "سبق" على تغطيتها بالشكل الأمثل، تصدرتها جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. حيث طالب المجلس المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وفي الأسبوع ذاته، فاجأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأعلن عن تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، قبل أن يفاجئ المجتمع السعودي والدولي مرة أخرى، ويطلق الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسة بمشروع البحر الأحمر.

ولم تخل أخبار الأسبوع ذاته من موضوعات متنوعة، أبرزها الإرهاب الحوثي الذي طال مطار أبها، وأسعار النفط، وآليات التحويل بين البنوك، ومسيرة الاقتصاد السعودي.. وهنا الرصد الشامل لمجريات الأسبوع..

النظام الإيراني

عقد مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وفي بدء الجلسة ثمّن مجلس الوزراء عاليًا ما أعلنه ولي العهد بشأن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة.

وجدد المجلس مطالبة السعودية المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين، والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها، ودعم الميليشيات المسلحة، والتشديد في هذا الإطار على أهمية أن تكون الدول الأكثر تأثرًا بالتهديدات الإيرانية طرفًا أصيلاً في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة.

https://sabq.org/bzmc37

العدالة والشفافية

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد إن المملكة تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية السعودية عالميًّا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

وأكد ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يعد أحد 4 مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبينًا سموه أنها ستحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقًا للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.

وأعلن ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات "ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة؛ كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحد من الفردية في إصدار الأحكام".

https://sabq.org/VrJD7k

90 جزيرة بكر

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسة بمشروع البحر الأحمر.

وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشروعات السياحة المتجددة طموحًا في العالم، التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية "فوستر وشركاه"؛ لتتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: "نتوقع أن ينبهر الزوار عند وصولهم لأول مرة إلى مشروع البحر الأحمر؛ إذ سيكون بانتظارهم تجربة رفاهية غامرة إلى أبعد الحدود. وتبشر تصاميم "كورال بلوم" المستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في السعودية بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة".

وتتمحور الرؤية التصميمية لجزيرة شريرة حول اعتبارات التنوع البيولوجي؛ إذ ستتم المحافظة على أشجار المانغروف والموائل الأخرى؛ لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية. وسيتم إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة من خلال الحدائق المنسقة لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة.

https://sabq.org/BvG2KP

استغلال النفوذ

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم إنها باشرت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادي الآخرة 1442هـ وتم التحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية وإيقاف 65 مواطنًا ومقيمًا منهم 48 موظفًا من وزارات: الدفاع والداخلية والعدل والبلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه" ورئاسة أمن الدولة والغذاء والدواء والهيئة العامة للأرصاد؛ لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وقالت الهيئة: جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

https://sabq.org/pgnjMX

مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف #مطار_أبها_الدولي من الميليشيا الحوثية، وتعرُّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

https://sabq.org/r97tHG

الوضع المالي

يستعد البنك المركزي السعودي لأهم تغييراته منذ عقود مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ هذا الشهر، والذي يشير المحللون إلى أنها تغييرات تُسهم بشكل قوي في الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم النمو الاقتصادي في البلاد. وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن التغييرات لن تؤثر على المسؤوليات الأساسية للبنك المركزي السعودي (ساما)، بما في ذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار والاستقرار المالي، فضلاً عن تنظيم ودعم القطاع المالي.

وأوضح الجدعان في حديث مع صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن الرياض تتجه نحو نهج أكثر تماسكًا لإدارة مواردها وأصولها.

https://sabq.org/VzGvdS

القوانين الدولية

أكّدت المملكة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي؛ إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي.

وقال "المعلمي"؛ في الرسالة: "بناءً على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

https://sabq.org/3KwCR8

اختبارات تجريبية

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إجراء اختبارات تجريبية على المنصّة الوطنية للإنذار المبكّر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

وسيكون إجراء الاختبارات التجريبية للمنصّة الوطنية للإنذار المبكر، في حالات الطوارئ في مرحلتها الأولى، بمدينة الباحة، ومحافظات: حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، ابتداءً من يوم الاثنين 15 فبراير في الساعة السادسة مساءً.

https://sabq.org/FTtp64

إصابات كورونا

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه لا يزال هناك رصد للارتفاع في الحالات المسجلة الجديدة في عدة مدن بالمملكة مقارنة بين أسبوع إلى أسبوع في مثل هذا اليوم باستثناء عددٍ من المدن التي تشهد استقرارًا في الحالات، مشيرًا إلى أن المنحنى في مستويات بعد النزول وتحقيق مستويات متدنية - لله الحمد - إلا أن هناك رصدًا في ارتفاع الحالات، فبعد أن كان تحت الـ 100 حالة أصبحت الأعداد الآن ما بين 350 و400 حالة تقريبًا.

وقال: "وإن كنا لا نزال في هذا المستوى إلا أن الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية"، مطالبًا الجميع بألا يكونوا سببًا في تفشي العدوى.

https://sabq.org/YrMz8V

المدفوعات الفورية

أعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير الجاري؛ وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عددٍ من البنوك السعودية، وفور إطلاقه سيمكّن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد، من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طوّرته "المدفوعات السعودية"، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال.

https://sabq.org/QPWpsH

عقود النفط

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء الماضي قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بتراجعها، ومع متابعة مستجدات جائحة "كورونا". ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط، بواقع 0.9% لخام "برنت" عن 2021، إلى 53.20 دولار للبرميل، وبنسبة 3.3 % إلى 55.19 دولار للبرميل في 2022.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم إبريل عند 61.07 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

https://sabq.org/72kmn6

أعنف كتلة قطبية

حذر خبير الطقس حسن كراني من كتلة قطبية هي الأعنف تتحرك الثلاثاء في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها.

وقال "كراني": "أعنف كتلة قطبية تتحرك الثلاثاء القادم في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها؛ القريات، وطريف، والحدود الشمالية، وتتعمق الأربعاء شرقًا، والخميس والجمعة تغطي الشمال مع فرصة صقيع وهطول ثلوج وتجمد ومياه وضباب وحرارة تلامس الصفر ودونه، فيما تمتد السبت جنوبًا".

https://sabq.org/GsySXM

موجز سبق كورال بلوم