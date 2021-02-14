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الليلة عبر بوابة ضمك .. الهلال يسعى لمصالحة جماهيره وانتزاع الوصافة

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الليلة عبر بوابة ضمك .. الهلال يسعى لمصالحة جماهيره وانتزاع الوصافة الليلة عبر بوابة ضمك .. الهلال يسعى لمصالحة جماهيره وانتزاع الوصافة
في ختام الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الليلة عبر بوابة ضمك .. الهلال يسعى لمصالحة جماهيره وانتزاع الوصافة

تختتم عصر، اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع الهلال ( الثالث - 33 نقطة) ونظيره ضمك (المركز 15 قبل الأخير - 13 نقطة) وذلك عند الساعة 4:05 عصرًا، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

الهلال يسعى لاستعادة بريقه ومصالحة جماهيره وتحقيق النقاط الثلاث التي تدفعه نحو الوصافة خلف الشباب المتصدر وبفارق نقطتين فقط (في حال انتصار الأزرق)، ثم ينتظر تعثر المتصدر ، لينقض على الصدارة من جديد، التي فقدها مع بداية مباريات - الدور الثاني.

في المقابل يأمل ضمك الاستفادة من عامل الأرض وكسب النقاط الثلاث التي تدفعه قليلاً عن مناطق الخطر، لتبدأ رحلة الهروب من شبح الهبوط، على الرغم من صعوبة المنافس.

الهلال ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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