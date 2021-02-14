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اليوم.. محاكمة متهمة باختلاس أموال جمعية أطباء الأسنان

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اليوم.. محاكمة متهمة باختلاس أموال جمعية أطباء الأسنان اليوم.. محاكمة متهمة باختلاس أموال جمعية أطباء الأسنان

مصراوي Masrawy

01:00 ص الأحد 14 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم الأحد، محاكمة "ر.م"، بتهمة اختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان.

وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وآخر بتهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا البضائع عهدتهما المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و 738 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهما، ووجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهما لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنهما استوليا عليها لأنفسهم دون وجه حق.

كما زور المتهمان محررات رسمية بالاشتراك مع آخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

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