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ارتفاع حصيلة المصابين جراء زلزال اليابان إلى 50 شخصًا

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ارتفاع حصيلة المصابين جراء زلزال اليابان إلى 50 شخصًا ارتفاع حصيلة المصابين جراء زلزال اليابان إلى 50 شخصًا

مصراوي Masrawy

11:46 م السبت 13 فبراير 2021

اليابان - (أ ش أ)

أعلنت اليابان ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر وضرب
مقاطعتي مياجي وفوكوشيما في شمال شرق البلاد إلى 50 شخصا.

وقالت مصادر إعلامية، حسبما نقلت قناة " اليوم" مساء السبت، إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا في الهزة الأرضية التي ضربت اليابان.

وكانت مصادر أعلنت في وقت سابق، عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا سجلت في مقاطعتي مياجي وفوكوشيما في شمال شرق اليابان، حيث وقعت هزة أرضية بقوة 7.3 درجة المنطقة ، مؤكدة أن الهزة كانت على عمق 55 كيلومترا.

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