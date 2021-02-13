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الديمقراطيون يفشلون في الحصول على الدعم الكافي لإدانة

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الديمقراطيون يفشلون في الحصول على الدعم الكافي لإدانة ترامب الديمقراطيون يفشلون في الحصول على الدعم الكافي لإدانة

مصراوي Masrawy

10:54 م السبت 13 فبراير 2021

وكالات

فشل الديمقراطيين في الحصول على الدعم الكافي لإدانة الرئيس السابق دونالد ، بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، إثر أعمال الشغب التي وقعت في ٦ يناير الماضي واقتحام الكونجرس تزامنًا مع جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، عملية للتصويت على إدانة أو تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

واحتاج الديمقراطيين إلى ١٧ صوتًا لإدانة ترامب.

وقبل التصويت قدم الادعاء وفريق ترامب القانوني مرافعة ختامية، بعد الاتفاق على عدم استدعاء شهود للمحاكمة.

ويتهم ترامب بالتحريض على التمرد، بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول عقب خطاب ناري ألقاه من البيت الأبيض، كرر خلاله مزاعمه بتزوير وسرقة الانتخابات وطالبهم بالقتال لاستعادة الانتخابات وقلب نتائجها.

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