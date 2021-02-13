عمر المهنا: ركلتا الجزاء في ديربي الرياض صحيحتان

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أكد عمر المهنا الخبير التحكيمي في القنوات الرياضية السعودية أن قرار الحكم تركي الخضير باحتساب ركلة جزاء لفريق الشباب عند الدقيقة 14 على النصر في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من اللقاء صحيحة.

وأضاف: قرار الحكم المساعد بإلغاء هدف الشباب الثالث عند الدقيقة74 صحيح لوجود حالة تسلل على مهاجم الشباب لأن لحظة لعب الكرة كان هو الأقرب إلى خط مرمى الفريق المنافس.

وتابع أن ركلة الجزاء التي احتسبت لفريق النصر عند الدقيقة 85 صحيحة على اعتبار أن مدافع الشباب انقض على مهاجم النصرعبد الرزاق حمدالله بتهور وبالتالي قرار الحكم سليم.النصر الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين