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تدين استهداف قافلة أممية لتقديم المساعدة في كابول

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مصر تدين استهداف قافلة أممية لتقديم المساعدة في كابول تدين استهداف قافلة أممية لتقديم المساعدة في كابول

مصراوي Masrawy

10:35 م السبت 13 فبراير 2021

وكالات

أدانت بأشد العبارات، الهجوم الوحشي الذي استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل خمسة من عناصر مديرية جهاز الحماية الأفغاني المرافق للقافلة، بحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم السبت.

وتعرب مصر عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسر الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية على وقوف مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.

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