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في المرافعة الختامية.. الادعاء يطالب بإدانة لتحريضه على العنف

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في المرافعة الختامية.. الادعاء يطالب بإدانة ترامب لتحريضه على العنف في المرافعة الختامية.. الادعاء يطالب بإدانة لتحريضه على العنف

مصراوي Masrawy

10:28 م السبت 13 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

طالب ممثلو الادعاء بالكونجرس الأمريكي، في مرافعة ختامية بصورة ملحة بإدانة الرئيس السابق بالتحريض على العنف.

وقال جيمى راسكين رئيس فريق الادعاء فى محاكمة ترامب اليوم السبت إن عبء إثبات مسؤولية دونالد ترامب عن اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول يوم السادس من يناير الماضي هو "أمر واضح ولا يمكن دحضه".

واحتج راسكين بأن الرئيس السابق دعا الحشود إلى واشنطن وحث الجموع ثم أشعل النار.

وأضاف راسكين أنه حتى بعد بدء اقتحام مبنى البرلمان، لم يفعل ترامب شيئا لوقف الهجوم.

وذكر أن ترامب لم يبد أي ندم لكنه "سعيد" بالعنف، وتصرف بتجاهل خطير لقسم الولاء.

وذكر راسكين أن الرئيس لم يكن في ذلك اليوم هو القائد العام للقوات المسلحة، بل كان "المحرض الرئيسي" للعصابة، وأكد بالقول: "ترامب أيد تصرفات الغوغاء".

ونفى محامو دفاع ترامب مزاعم الادعاء ووصفوها بأنها "أكاذيب سخيفة وعبثية"، واحتجوا بأن إجراءات العزل غير دستورية لأن ترامب لم يعد في منصبه.

كان ترامب أثار حماسة مؤيديه يوم السادس من يناير الماضي قبل اقتحام مبنى الكابيتول خلال قيامهم بمسيرة حاشدة موحيًا لهم بأن الفوز الانتخابي سرق منه.

ومن جملة ما قاله ترامب: "إذا لم تقاتلوا مثل الشيطان فلن يكون لكم بعد أرض"، لذلك يتهمه المدعون بتهمة "التحريض على الشغب".

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