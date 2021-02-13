"وزراء الداخلية العرب": ما تقوم به الميليشيا الحوثية ومَن يقف وراءها يقوّض أمن واستقرار المنطقة

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دانوا استهدافها مطار أبها وأشادوا بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات السعودية و"التحالف"

أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب استنكارها وتنديدها الشديدَيْن بالعمليات الإرهابية المتكررة، والمحاولات الاستفزازية التي تسعى من خلالها الميليشيات الحوثية من وقت لآخر إلى استهداف المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وتهديد طرق الملاحة الدولية، وآخرها محاولتها استهداف مطار أبها الدولي اليوم بطائرة دون طيار (مفخخة)، مشيدة بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف للدفاع عن أراضي السعودية، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وجددت الأمانة في بيان لها تضامنها مع السعودية في الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها.. وعدَّت الأعمال الإرهابية لهذه الميليشيا ومَن يقف وراءها تقويضًا لأمن واستقرار المنطقة العربية كلها.ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها مطار أبها الدولي وزراء الداخلية العرب قوات التحالف