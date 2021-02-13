"شرطة مكة": القبض على شخصَيْن اعتديا على حارس أمن أحد المجمعات التجارية

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اتخذت الإجراءات النظامية كافة بحقهما وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحارس أمن أحد المجمعات التجارية، يشكو من قيام شخصَيْن بالتعدي عليه عند منعهما من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميلهما تطبيق توكلنا، فقد تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.شرطة مكة المكرمة النيابة العامة