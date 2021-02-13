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الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال المناخ

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الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال المناخ الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال المناخ

مصراوي Masrawy

10:03 م السبت 13 فبراير 2021

موسكو - (أ ش أ):

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ جون كيري اليوم السبت، على تعزيز التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الروسية.

وقالت الخارجية - في بيان - "شدد الجانبان على الحاجة لتحقيق الحد الأقصى من التعاون الدولي، مع الأخذ في الاعتبار العوامل والمصالح البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجميع البلدان من دون استثناء"، حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشار البيان إلى ترحيب لافروف بعودة الولايات المتحدة لعضوية اتفاقية باريس للمناخ، والتي تسعى للحد من الاحتباس الحراري بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل جذري، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا ستعملان سويا على هذا الأأمر قبل قمة المناخ القادمة، المقرر عقدها في جلاسكو باسكتلندا.

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