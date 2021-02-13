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اليمن: نشوب حرائق هائلة في سوق لبيع المشتقات النفطية شمال شرق صنعاء

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اليمن: نشوب حرائق هائلة في سوق لبيع المشتقات النفطية شمال شرق صنعاء اليمن: نشوب حرائق هائلة في سوق لبيع المشتقات النفطية شمال شرق صنعاء

مصراوي Masrawy

10:02 م السبت 13 فبراير 2021

صنعاء - (أ ش أ):

اندلعت حرائق هائلة اليوم السبت، في سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية.

وأفادت قناة العربية بأن الحريق الذي اندلع في سوق بيع المشتقات النفطية في شارع مأرب، بالقرب من منطقة صرف، تسبب في إصابة 4 أشخاص، واحتراق سيارة ودراجتين ناريتين، إلى جانب احتراق كميات كبيرة من البنزين.

وتزايدت الحرائق في السوق السوداء، المخصصة لبيع المشتقات النفطية، التي تديرها وتشرف عليها قيادات من الميليشيا الحوثية، وتخزن كميات كبيرة من المشتقات النفطية بطرق غير آمنة وسط الأحياء السكنية.

يأتي ذلك وسط استمرار أزمة الوقود التي تشهدها أغلب المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية.

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